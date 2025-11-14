Stroka in politika

Pred pomembnimi političnimi odločitvami je na mizi rutinsko vprašanje: kaj o predlogu, ki naj vodi v rešitev problema, meni stroka. Je stroka predlogom paragrafov, ki naj rešijo problem, naklonjena ali ne? Napetost med politiko in stroko je stalnica. Misel, da bi bilo najbolje, če bi vladali filozofi, torej strokovnjaki, je stara več kot 2300 let. Ideje o tehničnih vladah, ki da bodo bolj uspešne od političnih vlad, se pojavljajo v ciklih. Je torej na mestu misel, da moramo oblast predati v roke stroki – znanstvenikom vseh barv, tehničnim izvedencem vseh profilov, strokovnjakom za ozka, vedno ožja področja?

Problemov, ki so na mizi, je veliko, dve vprašanji v tem trenutku izstopata. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In zakon, ki nosi ime po tragično preminulem Alešu Šutarju.