Strokovnjak za letala v boju proti virusu

Leta 1991, ko je ob agresiji na Slovenijo vodil informacijski del slovenskih obrambnih operacij, je bil star 35 let. Leta 1990 se je prvih parlamentarnih volitev udeležil kot kandidat ZSMS - Liberalne stranke, a se v skupščino ni prebil, po volitvah pa je presenetil in sprejel ponudbo Demosovega obrambnega ministra Janeza Janše – ZSMS - Liberalna stranka se tedaj ni pridružila vladajoči koaliciji –, naj postane njegov namestnik. Jelko Kacin je na obrambnem resorju ostal do aprila 1991 in sodi med pomembnejše tvorce slovenskega obrambnega sistema.Vsaj dve interpretaciji, zakaj je aprila 1991 zamenjal službo in postal – ...