Stvari, ki nas delajo resnično človeške, bodo kmalu postale bolj dragocene

V nadaljevanju preberite:

Rituali so povezovali skupnost. To je bil dogodek, pri katerem je sodelovalo vse pleme, in takrat so bili tudi vsi enaki, ne glede na družbeni status. Prav tako so rituali ljudi povezovali s spremembami v naravi. Vedno smo častili menjavo letnih časov, najdaljši ali najkrajši dan v letu, žetev, čiščenje telesa ali doma, rojstvo, ljubezen, smrt ... Danes obstajajo novi rituali, povezani s podnebnimi spremembami, digitalnim razstrupljanjem.

V bolnišnici Moorfields Eye so me prosili, naj ustvarim ritual, v katerem se bodo družine tistih, ki so umrli in so njihove oči oziroma roženice darovali drugim, srečale s temi ljudmi, ki zdaj lahko vidijo. To je res nov ritual, obred 21. stoletja, saj prej takšnih operacij niso poznali, in vendar gre tudi pri tem ritualu za starodavno človeško potrebo po tem, kako častiti življenje, ljubezni in smrt.