Superprenašalci in mikroskopske kapljice konteksta

Ko je Malcolm Gladwell leta 2000 objavil Prelomno točko, knjigo o majhnih stvareh, ki imajo lahko velike posledice, je povzročil manjšo revolucijo. Po letu 2000 si je znatno število tistih, ki pišejo stvarno literaturo, zadalo za cilj, da bi pisali kot Gladwell. In kako piše Gladwell? Piše zgodbe. Zgodbe, ki so zanimive, intrigantne, neobičajne, zgodbe, ki prinašajo vratolomne preobrate. A ne piše zgolj zgodb. Razmišlja. Ko niza dogodivščine iz realnega sveta, jih niza na način, da zahtevajo razmislek. In ko razmišlja, oblikuje nekaj, čemur bi sociolog Robert Merton (1910–2003) rekel teorije srednjega dosega. Spreten je. Teorije dograjuje. Prvi zidak male teorije položi ob razkritju problema. V naslednjem poglavju, ko udari s povsem novo empirično zgodbo, doda drugi teoretski zidak. In tako do konca knjige. Ob tem ne nastane teoretska knjiga. A nastane blok idej, ki pomagajo razumeti svet.