Susan Sarandon – nihče je ne bo utišal, še najmanj sionisti

Susan Sarandon nihče ne bo utišal. 4. oktobra bo dopolnila osemdeset let, videti je bolj vitalna, odločna in neustrašna kot kdaj prej. Na beneško Mostro je prišla z značko Artists4Peace. Tiskovno konferenco ob predstavitvi filma v tekmovalnem programu The Echo Chamber (Soba odmevov) je uporabila tudi za politično platformo in še enkrat potrdila, da zaradi boja za pravice Palestincev izgublja vloge in da nekatere agencije ljudem v filmski industriji še vedno govorijo, naj je ne najemajo. Italijanski režiser Andrea Pallaoro jo je kljub pritiskom najel za vlogo starajoče se pevke Ave v omenjeni drami, ki temelji na zadnjem scenariju kultnega Bernarda Bertoluccija; za to se mu je javno zahvalila. Novembra 2023 jo je po nastopu na shodu v New Yorku za ustavitev ognja v Gazi agencija United ...