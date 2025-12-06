Šutarjev zakon: koliko dokazov smemo izločiti

Primerjava z nemško in anglosaksonsko prakso razkriva, da stroga izločitev dokazov ni standard pravne države, temveč izjema.

Med razpravo o zakonu o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (Šutarjev zakon) je v ospredju vprašanje dokazov. Kakšni dokazi so dovoljeni, kakšni morajo biti izločeni? Skrb za varnost državljanov je ena temeljnih dolžnosti države. Pogosto se navaja, da naloga sodišča ni obsoditi, temveč razsoditi. S tem ostanemo na pol poti: razsoditi, da, vendar s ciljem, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon, in na podlagi zakonitega postopka (prvi odstavek prvega člena zakona o kazenskem postopku, ZKP). Pogosto se k temu dodaja, da tega cilja ne želimo doseči za vsako ceno. Tudi tu ostanemo na pol poti, saj trditev spregleda, da se takoj pojavi vprašanje: kakšno ceno smo pripravljeni plačati? S ...