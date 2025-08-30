Svet se nima pravice vrteti naprej, kot da je v Gazi vse v redu

V nadaljevanju preberite:

Decembra lani je Amnesty International kot prva mednarodna organizacija med vojno v Gazi izdala poročilo, da se tam dogaja genocid. V zadnjem, objavljenem prejšnji teden, ugotavlja, da Izrael tamkajšnje prebivalstvo namerno strada. Obojemu pritrjuje vse več organizacij in izvedencev.

Niste edini, ki se želite v pogovoru osredotočiti na nič drugega kot na Gazo. Pa vendar vas moram povprašati o razmerah na Zahodnem bregu, kjer živite.

Razmere na Zahodnem bregu so se zaradi nadgrajevanja številnih politik in omejitev, s katerimi Izrael sistematično zatira Palestince, slabšale že dolgo pred 7. oktobrom. Od 7. oktobra naprej pa so ljudje prisiljeni v normalizacijo nove ravni zatiranja, na katero bi se v drugačnih okoliščinah drugače odzivali.

Izrael nenehno spreminja dejstva na terenu. Nekateri temu pravijo vojna brez bomb.

Za palestinsko skupnost in gospodarstvo so pogubni tudi preklici dovoljenj delavcem z Zahodnega brega za delo v Izraelu in napadi na begunska taborišča, posebej v Dženinu in Tulkaremu. Vse to se dogaja v senci genocida, zato se ljudje počutijo nemočne.

Ta taborišča ...

So še vedno pod izraelskim nadzorom, da.

Njihovi prebivalci so se zatekli v najbližje mesto ali drugam. Nekaterim so priskočili na pomoč sorodniki in prijatelji, drugim palestinska uprava.

Izraelske sile so jim porušile domove in jim še naprej odrekajo pravico do vrnitve. Paradoks je, da govorimo o pravici beguncev do vrnitve v svoja begunska taborišča. Običajno namreč zahtevajo vrnitev v izvorne vasi, iz katerih so jih izgnali leta 1948 ali 1967.