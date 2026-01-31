Svet v skodelici čaja: Zakaj so ljudje najlepše, kar ima Kitajska?

Če smo v prejšnji epizodi odkrivali, na kakšne načine kitajski režim omejuje politično svobodo posameznika, tokrat v podkastu Svet v skodelici čaja poslušamo pričevanje Zorane Baković, kako je lahko Kitajska tudi zelo prijeten prostor za bivanje.

»Morda se bo slišala banalno in trivialno, ampak najlepša stvar na Kitajskem so ljudje. Kitajci imajo nekaj, kar me osvoji vsakič, ko sem v stiku z njimi. In to je veliko veselje do življenja in neomajno navdušenje nad dobro prihodnostjo.«

Kdor je že bil na Kitajskem, je verjetno spoznal, da so ljudje precej odprti in da z njimi ni težko navezati stika. Še največji problem je znanje jezika, saj le redki znajo angleško, obiskovalci od drugod pa ne govorijo kitajsko.

»Kitajci so zelo radovedni. Želijo si izvedeti, kaj si, kdo si, kako deluje tvoje življenje. In enako so oni pripravljeni govoriti o sebi, državi, mestu in zasebnem življenju. O intimnem življenju lahko govorijo takoj, čeprav gre samo za eno vožnjo z vlakom in te niso videli ne prej ne potem.«

Sedaj so zastarela tehnologija že mobilni telefoni

Nemogoče je spregledati, kako tehnološko napredna je kitajska družba. Prav ničesar ne moreš storiti brez modernih mobilnih naprav, zato jih znajo uporabljati vsi.

»V Zagrebu od voznikov Uberja dobivam komplimente, da sem najstarejša stranka, toda na Kitajskem ni nikogar, ki ne bi uporabljal mobitela. Da ne govorim o tem, da so na Kitajskem zdaj zastarela tehnologija celo mobilni telefoni, saj se že pogovarjajo o robo in letečih taksijih.«

Kitajska ima potrebo po širitvi vpliva, enako kot vsaka velesila, vendar jo bolj kot širjenje ideologije zanima širjenje pravil iger. Ker Kitajske niti malo ne zanima širjenje komunizma.

Posebna zgodba na Kitajskem so polni parki; nekje vidiš skupino žensk, kako pleše, na drugem koncu imajo skupinsko telovadbo, le malo stran pojejo kitajske opere …

»Obstaja poseben duh med ljudmi, da se radi družijo in da delijo skupne trenutke. Obenem se je Kitajska tako gospodarsko razvila, da so otroci zaradi boljših služb odšli v druga mesta. Sinovi in hčerke nimajo časa obiskovati staršev, še posebno, če ne živijo v istem mestu. Včasih morajo prepotovati dva tisoč kilometrov, da bi videli starše. Veliko starejših je posledično osamljenih, zato hodijo v parke in se družijo.«

Kitajski vojne nikakor ne koristijo

Ob vsem povedanem se je pojavilo najbolj zanimivo vprašanje – ali ni Kitajska v primerjavi z Rusijo in Združenimi državami Amerike celo najbolj humana velesila na svetu?

»Vsaka velesila ima potrebo po prevladi. Kitajska ima potrebo po širitvi vpliva, vendar jo bolj kot širjenje ideologije zanima širjenje pravil iger. Ker Kitajska niti malo noče širiti komunizma.«

Kitajska predvsem išče nove trge, zato ji vojna niti najmanj ne koristi. »Kitajska v tem trenutku ni velesila, ki bi imela koristi od težav nekoga drugega,« je dejala in izpostavila velik paradoks: »Dejansko si Kitajska trudi ohranjati to, kar so ustvarili Američani, kar pa zdaj ena oseba uničuje; globalizem in prosti trg. Nenadoma imamo Kitajsko, ki vse to varuje pred tistim, ki je to ustvaril.«

Še mnogo več pa lahko slišite v podkastu. Denimo, zakaj starši na Kitajskem spodbujajo otroke, naj uporabljajo mobilne naprave, na kakšen način se šalijo Kitajci in koliko časa je potrebovala Zorana Baković, da je kljub znanju kitajščine razumela vse skrite pomene in igre besed.

In tudi to, zakaj je Kitajska ena najbolj varnih držav, čeprav se je tudi njej že zgodilo, da so ji na ulici ukradli mobilni telefon.