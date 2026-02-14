  • Delo mediji d.o.o.
    Sobotna priloga

    Zakaj ni dobro, če za kitajsko novo leto pojeste ribjo glavo in rep

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec Zorana Baković Foto Luka Maček
    Galerija
    Aljaž Vrabec Zorana Baković Foto Luka Maček
    Zorana Baković
    Aljaž Vrabec
    14. 2. 2026 | 05:00
    4:59
    A+A-

    Le nekaj dni nas še loči od 17. februarja, ko bo tudi Kitajska vstopila v novo leto. V novi epizodi podkasta Svet v skodelici čaja Zorana Baković opisuje številne posebnosti kitajskega novega leta, ki ga bo zaznamoval ognjeni konj.

    image_alt
    Svet v skodelici čaja: Kako so Kitajci premagali revščino

    »To je največji kitajski praznik,« je zatrdila. »Kitajci dobijo deset prostih dni in mnogi odidejo domov, kjer so odraščali. Nihče ne gre zgodaj spat, ampak pričakajo novo leto. Naslednji dan preživijo pri starših moškega v družini, drugi dan obiščejo ženine starše, tretji dan gredo h prijateljem … Vsak dan ima razpored in ritual.«

    Zorana Baković: Kitajci dobijo deset prostih dni in mnogi odidejo domov, kjer so odraščali. FOTO: Luka Maček
    Zorana Baković: Kitajci dobijo deset prostih dni in mnogi odidejo domov, kjer so odraščali. FOTO: Luka Maček

    Na Kitajskem je tridesetkrat doživela novo leto. Še vedno si najraje prikliče spomine na leto 1986, ko je novo leto preživela z najboljšimi prijatelji na Kitajskem in njihovimi starši.

    »Delali smo cmoke iz testa, ki jih polnijo s svinjskim mesom in kitajskem zeljem. Ko se približuje zadnji dan, si Kitajci naredilo dovolj zaloge kitajskega zelja, kar je bilo včasih, ko so imeli še manjša stanovanja, poseben projekt.«

    image_alt
    Kitajska – dobrohotna diktatura, ki noče biti demokratična Amerika

    Zaprašena rdeča knjižica Mao Zedonga

    Leta 1986 je minilo natanko deset let od smrti Mao Zedonga in ravno tedaj se je začela zlata doba kitajskih intelektualnih in ustvarjalnih svoboščin. »Da se je Kitajska spremenila, sem dojela, ko sem v antikvariatu videla rdečo knjižico Mao Zedonga, kako leži v prahu. To je bil simbolni znak, da je Kitajska izšla iz maoističnega obdobja in da je sposobna imeti objektiven odnos do Maa.«

    Tako kot pri nas tudi na Kitajskem za novo leto na mizo postavijo najboljše jedi. »Na mizi morata obvezno biti riba in perutnina. Gre za igro besed, saj se riba po kitajsko izgovori 'yu', kar zveni tako kot kitajska beseda za obilje. Še posebno je treba paziti, da se do polnoči ne poje ribje glave in repa [Kitajci namreč pojedo vse], saj bi to pomenilo, da so pojedli obilje, še preden so vstopili v novo leto. Podobno velja tudi za piščanca, ki ga izgovarjajo enako kot sreča

    »Da se je Kitajska spremenila, sem dojela, ko sem v antikvariatu videla rdečo knjižico Mao Zedonga, kako leži v prahu.« FOTO: Aljaž Vrabec
    »Da se je Kitajska spremenila, sem dojela, ko sem v antikvariatu videla rdečo knjižico Mao Zedonga, kako leži v prahu.« FOTO: Aljaž Vrabec

    Pomembno je tudi, da veš, česa ne smeš dati za darilo. »Izogibati se moraš vsega, kar spominja na konec. Staršem denimo ne podariš hrušk, ker se izgovarjajo enako kot glagol zapustiti. Prav tako ne podarjaš čevljev, ker imajo pri izgovarjavi isti zven kot večni počitek. Pozoren moraš biti na vsako podrobnost.«

    In zakaj na Kitajskem praznujejo novo leto šele zdaj? »Določa ga kitajski koledar, po katerem ne spremljajo le gibanja Lune, temveč tudi položaj Zemlje glede na Sonce. Novo leto določa drugi mlaj po zimskem solsticiju, ki se lahko pojavi med 21. januarjem in 20. februarjem.«

    Če je v Pekingu zima, po novem letu skoraj nikoli več ni hude zmrzali, ampak počasi začneš čutiti pomladni zrak.

    Priložnost za povečanje domače porabe

    Na Kitajskem novo leto imenujejo pomladni festival. »Vsaj na severu še ni takojšnje pomladi, vendar se kljub temu povsod nekaj spremeni. Če je recimo v Pekingu zima, po novem letu skoraj ni več hude zmrzali, ampak počasi začneš čutiti pomladni zrak.« Ob tem je treba pojasniti, da tudi na Kitajskem poznajo koncept prestopnega leta, kar se bo zgodilo ravno prihodnje leto, saj bo namesto dvanajstih imelo trinajst mesecev. Novo leto 2027 bo tako šele 3. marca.

    image_alt
    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    Za kako pomembne praznike gre, priča tudi dejstvo, da je vsak kitajski delodajalec strogo kaznovan, če svojim delavcem ne omogoči dovolj prostega časa za praznovanje. »Praznik novega leta je izredno pomemben za povečanje domače porabe. Še posebno zdaj, ko Kitajska domače porabe nikakor ne zmore spraviti na raven, da bi postala manj odvisna od izvoza.«

    V podkastu poslušajte še, zakaj je pomembna rdeča barva, kako je povezana z letom ognjenega konja in tudi, ali se zaradi velike gneče splača obiskati Kitajsko v času novega leta.

    Predvsem pa – naj bo 10.000 stvari po vaši volji! Tako si namreč srečno novo leto voščijo na Kitajskem.

    FOTO: Luka Maček
    FOTO: Luka Maček

    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Svet v skodelici čaja: Kako so Kitajci premagali revščino

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Zorana Baković, Aljaž Vrabec 31. 1. 2026 | 05:00
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kitajska – dobrohotna diktatura, ki noče biti demokratična Amerika

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 17. 1. 2026 | 05:00
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Petdeset let od spopada, ki je ustvaril sodobno Kitajsko

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 3. 1. 2026 | 05:00
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 12. 2025 | 05:00
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Skozi okno stanovanja sem videla vse razkošje kitajskih generalov

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković. Tokrat tudi o korupcijski čistki v kitajski vojski.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 6. 12. 2025 | 05:00
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Bojim se, da bomo h Kitajski pristopili kot vajenec, ne kot mojster

    V novem Delovem podkastu Svet v skodelici čaja bo Aljaž Vrabec spraševal Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 11. 2025 | 05:00
    Več iz teme

    KitajskaAzijakitajsko novo letopotrošnjaSvet v skodelici čajapraznikiZorana BakovićDelov podkastskodelica čaja

