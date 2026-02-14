Zakaj ni dobro, če za kitajsko novo leto pojeste ribjo glavo in rep

Le nekaj dni nas še loči od 17. februarja, ko bo tudi Kitajska vstopila v novo leto. V novi epizodi podkasta Svet v skodelici čaja Zorana Baković opisuje številne posebnosti kitajskega novega leta, ki ga bo zaznamoval ognjeni konj.

»To je največji kitajski praznik,« je zatrdila. »Kitajci dobijo deset prostih dni in mnogi odidejo domov, kjer so odraščali. Nihče ne gre zgodaj spat, ampak pričakajo novo leto. Naslednji dan preživijo pri starših moškega v družini, drugi dan obiščejo ženine starše, tretji dan gredo h prijateljem … Vsak dan ima razpored in ritual.«

Zorana Baković: Kitajci dobijo deset prostih dni in mnogi odidejo domov, kjer so odraščali. FOTO: Luka Maček

Na Kitajskem je tridesetkrat doživela novo leto. Še vedno si najraje prikliče spomine na leto 1986, ko je novo leto preživela z najboljšimi prijatelji na Kitajskem in njihovimi starši.

»Delali smo cmoke iz testa, ki jih polnijo s svinjskim mesom in kitajskem zeljem. Ko se približuje zadnji dan, si Kitajci naredilo dovolj zaloge kitajskega zelja, kar je bilo včasih, ko so imeli še manjša stanovanja, poseben projekt.«

Zaprašena rdeča knjižica Mao Zedonga

Leta 1986 je minilo natanko deset let od smrti Mao Zedonga in ravno tedaj se je začela zlata doba kitajskih intelektualnih in ustvarjalnih svoboščin. »Da se je Kitajska spremenila, sem dojela, ko sem v antikvariatu videla rdečo knjižico Mao Zedonga, kako leži v prahu. To je bil simbolni znak, da je Kitajska izšla iz maoističnega obdobja in da je sposobna imeti objektiven odnos do Maa.«

Tako kot pri nas tudi na Kitajskem za novo leto na mizo postavijo najboljše jedi. »Na mizi morata obvezno biti riba in perutnina. Gre za igro besed, saj se riba po kitajsko izgovori 'yu', kar zveni tako kot kitajska beseda za obilje. Še posebno je treba paziti, da se do polnoči ne poje ribje glave in repa [Kitajci namreč pojedo vse], saj bi to pomenilo, da so pojedli obilje, še preden so vstopili v novo leto. Podobno velja tudi za piščanca, ki ga izgovarjajo enako kot sreča.«

»Da se je Kitajska spremenila, sem dojela, ko sem v antikvariatu videla rdečo knjižico Mao Zedonga, kako leži v prahu.« FOTO: Aljaž Vrabec

Pomembno je tudi, da veš, česa ne smeš dati za darilo. »Izogibati se moraš vsega, kar spominja na konec. Staršem denimo ne podariš hrušk, ker se izgovarjajo enako kot glagol zapustiti. Prav tako ne podarjaš čevljev, ker imajo pri izgovarjavi isti zven kot večni počitek. Pozoren moraš biti na vsako podrobnost.«

In zakaj na Kitajskem praznujejo novo leto šele zdaj? »Določa ga kitajski koledar, po katerem ne spremljajo le gibanja Lune, temveč tudi položaj Zemlje glede na Sonce. Novo leto določa drugi mlaj po zimskem solsticiju, ki se lahko pojavi med 21. januarjem in 20. februarjem.«

Če je v Pekingu zima, po novem letu skoraj nikoli več ni hude zmrzali, ampak počasi začneš čutiti pomladni zrak.

Priložnost za povečanje domače porabe

Na Kitajskem novo leto imenujejo pomladni festival. »Vsaj na severu še ni takojšnje pomladi, vendar se kljub temu povsod nekaj spremeni. Če je recimo v Pekingu zima, po novem letu skoraj ni več hude zmrzali, ampak počasi začneš čutiti pomladni zrak.« Ob tem je treba pojasniti, da tudi na Kitajskem poznajo koncept prestopnega leta, kar se bo zgodilo ravno prihodnje leto, saj bo namesto dvanajstih imelo trinajst mesecev. Novo leto 2027 bo tako šele 3. marca.

Za kako pomembne praznike gre, priča tudi dejstvo, da je vsak kitajski delodajalec strogo kaznovan, če svojim delavcem ne omogoči dovolj prostega časa za praznovanje. »Praznik novega leta je izredno pomemben za povečanje domače porabe. Še posebno zdaj, ko Kitajska domače porabe nikakor ne zmore spraviti na raven, da bi postala manj odvisna od izvoza.«

V podkastu poslušajte še, zakaj je pomembna rdeča barva, kako je povezana z letom ognjenega konja in tudi, ali se zaradi velike gneče splača obiskati Kitajsko v času novega leta.

Predvsem pa – naj bo 10.000 stvari po vaši volji! Tako si namreč srečno novo leto voščijo na Kitajskem.