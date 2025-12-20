Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.

Na družbenih omrežjih lahko vidimo vse več posnetkov iz Kitajske, kako starši iščejo neveste in ženine za svoje otroke kar prek malih oglasov na mestnem trgu. Številni tovrstni posnetki postanejo viralni, saj prikazujejo prizore, ki jih pri nas nismo vajeni. Toda kakšno je pravo ozadje tega običaja? »Kitajska je ogromna država, zato je težko pričakovati, da bodo mladi brez težav našli partnerja,« v novi epizodi podkasta Svet v skodelici čaja razlaga Zorana Baković. »Še večji problem je na podeželju. V starosti, ko naj bi se mladi poročili in imeli otroke, je veliko spolno nesorazmerje, saj imajo na Kitajskem na 120 moških le 100 žensk. To pomeni, da obstaja približno 30 milijonov Kitajcev, ki ne morejo najti žene – ker jih preprosto ni dovolj.« Še težje je ženo najti na podeželju, sploh ...