Sveta pomlad in njen deseti brat

Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal.1 Mz 12, 1Za kaj gre pri obredju svete pomladi? V primerih velike nevarnosti, bolezni ali lakote se je v zameno za naklonjenost bogovom zaobljubilo žrtvovanje vsega pridelka, živali in otrok, ki se rodijo naslednjo pomlad. Naslednje leto so bogovom skladno z zaobljubo darovali živež in žrtvovali živali, a ker se je pokol nedolžnega potomstva zdel preveč kruta žrtev, so vse te pomladne otroke leta kasneje, na pragu odrasle dobe, posvetili in izgnali v tujino. S tem so italska ljudstva ubila dve muhi na mah: pomirila so nezadovoljne ...