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    Svetloba v večni temi: Peter Gedei je eden najboljših jamskih fotografov

    Jame in brezna jamarju in fotografu Petru Gedeiu predstavljajo izziv: »Kako osvetliti prostor, da bo zadihal, da bo pokazal svojo lepoto?«
    Križna jama je ena najlepših turističnih jam v Sloveniji. FOTO: Peter Gedei  
    Galerija
    Križna jama je ena najlepših turističnih jam v Sloveniji. FOTO: Peter Gedei  
    Saša Senica
    13. 6. 2026 | 05:00
    30:10
    A+A-
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    »Fotograf, ki s sabo prinese veliko luči,« je poudaril Peter Gedei, ko sva uvodoma skušala definirati jamskega fotografa. »Bistvena je vztrajnost,« je dodal. Jamska fotografija je ena najzahtevnejših zvrsti fotografskega ustvarjanja, saj nastaja v človeku negostoljubnih prostorih popolne teme, kjer je mrzlo in vlažno, pogosto tudi blatno, spolzko, nevarno. A hkrati nezemeljsko lepo, tiho, mirno. Peter Gedei je jamar že skoraj 40 let, nekaj let manj je tudi jamski fotograf – v tem obdobju se je izmojstril in postal eden najboljših na svetu. Nedavno je v sodelovanju z avtorjem besedil Marjanom Žiberno izdal dve knjigi: Slovenija pod površjem je posvečena bogatemu podzemlju naše države in jamarstvu, druga je o edinstveni Križni jami. Jame in brezna mu še vedno predstavljajo izziv. »Kako ...

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