Svetloba v večni temi: Peter Gedei je eden najboljših jamskih fotografov

Jame in brezna jamarju in fotografu Petru Gedeiu predstavljajo izziv: »Kako osvetliti prostor, da bo zadihal, da bo pokazal svojo lepoto?«

»Fotograf, ki s sabo prinese veliko luči,« je poudaril Peter Gedei, ko sva uvodoma skušala definirati jamskega fotografa. »Bistvena je vztrajnost,« je dodal. Jamska fotografija je ena najzahtevnejših zvrsti fotografskega ustvarjanja, saj nastaja v človeku negostoljubnih prostorih popolne teme, kjer je mrzlo in vlažno, pogosto tudi blatno, spolzko, nevarno. A hkrati nezemeljsko lepo, tiho, mirno. Peter Gedei je jamar že skoraj 40 let, nekaj let manj je tudi jamski fotograf – v tem obdobju se je izmojstril in postal eden najboljših na svetu. Nedavno je v sodelovanju z avtorjem besedil Marjanom Žiberno izdal dve knjigi: Slovenija pod površjem je posvečena bogatemu podzemlju naše države in jamarstvu, druga je o edinstveni Križni jami. Jame in brezna mu še vedno predstavljajo izziv. »Kako ...