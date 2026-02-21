  • Delo mediji d.o.o.
    Sobotna priloga

    Svilene rokavice in srečno vazalstvo

    Ameriški predsednik Donald Trump je na Bavarsko poslal na videz spravljivega državnega sekretarja Marca Rubia.
    Na varnostni konferenci v Münchnu je Marco Rubio pripovedoval o Beatlih in drugih odličnih Evropejcih, potem pa je odpotoval na Madžarsko. FOTO: Alex Brandon/Reuters
    Galerija
    Na varnostni konferenci v Münchnu je Marco Rubio pripovedoval o Beatlih in drugih odličnih Evropejcih, potem pa je odpotoval na Madžarsko. FOTO: Alex Brandon/Reuters
    Saša Vidmajer
    21. 2. 2026 | 05:00
    9:27
    A+A-

    Od začetkov leta 1963 je bila varnostna konferenca v Münchnu, na kateri se zberejo politični, vojaški in poslovni voditelji sveta, debatni krožek; vikend bavarskih klobasic in prijaznega dogovarjanja v hotelu Bayerischer Hof, veličastnem ostanku stare Evrope. Lanski agresiven nastop ameriškega podpredsednika J. D. Vancea je bil prelomen trenutek. Uvedel je novo dobo: najtežje poglavje v čezatlantskih odnosih po drugi svetovni vojni, ki je doseglo vrhunec z grožnjo predsednika Donalda Trumpa, da bo zasegel Grenlandijo.

    Tokratni govor ameriškega državnega sekretarja je bil vljuden. Skorajda skesan Marco Rubio je dvoril Evropi z razlagami o skupni usodi in civilizacijskih sorodnostih, govoril o prepletanju obeh strani Atlantika, »vedno bomo otrok Evrope«. Spomnil je na »oboke Sikstinske kapele in mogočne zvonike kölnske katedrale«, na Mozarta, Shakespeara in Beatle. In vendar ameriški prvi diplomat Evropi ni predlagal nič drugega kot »srečno vazalstvo«, če si izposodimo termin, ki ga je v začetku meseca v sijajnem govoru uporabil italijanski predsednik Sergio Mattarella.

    Z varnostne konference je Rubio nemudoma odpotoval na Madžarsko, kjer je odkrito podprl kandidaturo Viktorja Orbána za peti mandat, in k Robertu Ficu na Slovaško. Z opogumljanjem tandema odkrito evroskeptičnih voditeljev, oba prijateljujeta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in nasprotujeta pomoči Ukrajini, je podčrtal svojo protievropsko agendo. Kljub sladki govorici vodje diplomacije se Trumpova politika do Evrope ne bo spremenila.

    Včasih je v kakem govoru najpomembnejše tisto, kar ostane neizrečeno, na kar je v intervjuju za Sobotno prilogo opozoril tudi nekdanji predsednik republike Danilo Türk, ki se je vrnil iz Münchna. Rubio je komaj kaj rekel o obrambi, varnosti ali celo vojni in ni niti namignil, da bodo ZDA pomagale Evropi. Ukrajine ni omenil. V zadnjem trenutku je odpovedal udeležbo na srečanju berlinskega formata o Ukrajini, ki je potekalo ob robu varnostne konference. Sodelovali so voditelji iz dvanajstih evropskih držav, vključno z ukrajinskim in francoskim predsednikom ter nemškim kanclerjem, pa tudi voditelji evropske komisije, evropskega sveta in Nata. Volodimir Zelenski je bil v münchenskem govoru, pred novim krogom pogajanj v Ženevi, vidno frustriran.

    image_alt
    Ameriški obiski pri pravih evropskih prijateljih

    Najbolj pričakovan je bil ameriški nastop: Rubio je na trenutke zvenel manj kot glas Trumpove ekipe in bolj kot ambiciozen kandidat, ki se bo čez tri leta potegoval za vstop v Belo hišo. Tekma za posttrumpovo obdobje, ki bi lahko vključevala obračun z Vanceom za republikansko nominacijo leta 2028, se je začela. Kljub njegovemu pomirljivemu tonu in namerno redkim omembam predsednikovega imena je izrekal radikalne misli in povedano je vsebovalo trde ideološke prvine, ki izhajajo iz ideologije aktualne ameriške administracije.

    Kljub sladki govorici Marco Rubio Evropi ni predlagal nič drugega kot »srečno vazalstvo« – če si izposodimo termin, ki ga je na nekem mestu uporabil italijanski predsednik Sergio Mattarella.

    Uvertura so bili pokloni evropski zgodovini in kulturi. Razlagal je o Evropi in Ameriki, ki »sodita skupaj« in med katerima obstaja »nerazdružljiva vez«, ker »tvorita eno samo civilizacijo, zahodno«. Večkrat je omenil skupne zgodovinske miselne tokove in civilizacijsko dediščino. Dobrikal se je Evropi, ob čemer ni niti enkrat omenil Evropske unije. »Tukaj so se rodile ideje, ki so posejale seme svobode in spremenile svet. Tu so se pojavile pravna država, univerze in znanstvena revolucija« – kot da ni bil član vlade, ki je povzročila napad na ameriške univerze, znanost in pravno državo. Ampak establišment Evrope je vneto vsrkal nežne besede vodilnega ameriškega diplomata.

    Zagotovil je, da Washington »noče razdeliti, temveč hoče oživiti starodavno prijateljstvo«, »ki temelji na spoznanju, da smo mi, Zahod, podedovali nekaj edinstvenega, značilnega in nenadomestljivega«. Zaveznike je pozval, naj skupaj zgradijo »novo zahodno stoletje«. »To je smer Trumpovega novega predsedovanja.«

    image_alt
    Marco Rubio: obraz smrtonosne elite, ki sanja o predsedniškem stolčku

    Postregel je z izrazito ameriškim pogledom na svet in izrazil skepso do obstoječih globalnih institucij, predvsem Združenih narodov in socialne države, naslovil je migracije, se obregnil ob evropsko predanost »podnebnemu kultu«. »V imenu sveta brez meja smo odprli vrata valu množičnih migracij brez primere, ki ogrožajo kohezijo naših družb, kontinuiteto naše kulture in prihodnost naših ljudi«. V bistvu je povedal, katere »liberalne« politike je treba odpraviti, in definiral gabarite predlaganega transatlantskega partnerstva oziroma »obnovitve Zahoda« pod ameriškimi pogoji. Omenil je »zahodno dobavno verigo za kritične minerale, ki ne bi bila ranljiva za izsiljevanje drugih sil«. Skliceval se je na »tradicije in krščansko vero svojih prednikov – sveto dediščino in nerazdružljivo vez med starim in novim svetom«. To je bila vizija supremacizma, v kateri čezatlantsko vez določajo krščanske vrednote in ki se hrani z ameriškim mesijanstvom.

    Predstava, namenjena pomiritvi evropskih in transatlantskih elit, je imela določen učinek. Rubio je bil po zaključku deležen stoječih ovacij. Wolfgang Ischinger, predsednik münchenske varnostne konference, je po nastopu javno govoril o vidnem »vzdihu olajšanja«.

    Tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte, predsednica bruseljske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Keir Starmer so govor hitro razumeli kot spravljiv. Prva dva sta zatrdila, da so bile besede ameriškega vodje diplomacije »olajšanje«. Ursula von der Leyen je novinarjem ob robu konference povedala: »Vemo, da imajo nekateri v administraciji ostrejši ton glede teh tem. Toda državni sekretar je bil zelo jasen. Rekel je: 'Želimo si močno Evropo v zavezništvu' in za to si intenzivno prizadevamo v Evropski uniji.«

    Mogoče je komu vzbudila upe tudi velika skupina Demokratske stranke v Münchnu in zagotovilo, da se bo Trumpovo predsedovanje, kot ga poznamo, končalo novembra, ko bodo vmesne volitve. Prišla sta tudi kalifornijski guverner Gavin Newsom in newyorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez ter vztrajala, da je sedanja ameriška zunanja politika odstopanje in ne nova normalnost.

    Ameriška demokratka Alexandria Ocasio-Cortez se je udeležila letošnje münchenske varnostne konference. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters
    Ameriška demokratka Alexandria Ocasio-Cortez se je udeležila letošnje münchenske varnostne konference. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

    Kljub zavedanju mnogih o transatlantskem razkolu, ki je nepopravljiv, sta Rubiu ploskala tudi nemška ministra, zunanji in obrambni. Toda nemški kancler Friedrich Merz je v govoru ob odprtju podal neusmiljeno oceno mednarodne ureditve. »Če je po padcu berlinskega zidu obstajal unipolarni trenutek v zgodovini, je to obdobje končano. Zahteva Združenih držav Amerike po prevladi je zagotovo izpodbijana, če ne že izgubljena.« Evropa ni »samo podrejen partner«, imeti mora glas in avtonomijo pri oblikovanju skupne prihodnosti. Poudaril je vojaško, tehnološko in gospodarsko okrepitev Nemčije, Evropo več hitrosti z nekaj »akterji«, spremembo transatlantskega partnerstva z upoštevanjem globokih razlik in oblikovanje različnih strateških partnerstev z drugimi deli sveta.

    image_alt
    Nato 3.0: več Evrope, manj ZDA

    Ameriški državni sekretar Rubio je takoj odpotoval v Budimpešto, kjer je odkrito lobiral za Orbánovo ponovno izvolitev. Dolgoletni avtokrat se prvič po letu 2010 spoprijema z resno grožnjo svoji zmagi in spopada z obtožbami o korupciji in klientelizmu, ameriška podpora kampanji je prišla ob pravem času. Med obiskom sta zunanja ministra podpisala medvladni sporazum o civilnem jedrskem sodelovanju. Gost je poudaril, da so odnosi »ključni za nacionalne interese ZDA« in da je tesen osebni stik med madžarskim voditeljem in Trumpom uvedel »zlato dobo« v dvostranskih odnosih.

    Samo malce prej je izzivalec na aprilskih parlamentarnih volitvah Péter Magyar na varnostni konferenci v Münchnu doživel mednarodni debi. Predstavil je kandidatko za zunanjo ministrico Anito Orbán, mednarodno strokovnjakinjo za energetiko, ki velja za najuspešnejšo madžarsko voditeljico v mednarodnem poslovnem svetu. Voditelj Tisze se je sestal s predsedniki vlad več držav Evropske unije, tudi s poljskim premierom Donaldom Tuskom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    62. varnostna konferenca

    V Münchnu tokrat o razgradnji mednarodnega reda

    V ospredju 62. varnostne konference bo spreminjajoča se vloga ZDA. Trump na Bavarsko poslal državnega sekretarja Marca Rubia.
    Jure Kosec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ukrajina, Rusija in ZDA

    Ultimat Kijevu je bil napisan v Moskvi

    Ukrajina se je znašla v enem najtežjih trenutkov. Tik pred uničujočim načrtom za mir, je namreč državo in tujo javnost osupnil velik korupcijski škandal.
    Branko Soban 29. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Novi teritoriji so osrednja tema Trumpovega političnega programa

    Predsednik ZDA povezuje Kanado, Grenlandijo, Mehiški zaliv in Panamski prekop na način, ki kaže imperialno vizijo ameriške moči in prisotnosti.
    Saša Vidmajer 12. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Več iz teme

    Marco RubioMünchenska varnostna konferencageopolitikaZDA in EU

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Latinska Amerika

    Brez vojske, z gozdovi in tretjo republiko na obzorju

    Arnoldo André Tinoco: Latinska Amerika je za zunanjega ministra Kostarike regija miru, a izzivov kljub temu ne manjka
    Tone Hočevar 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Najbolj kontroverzen na lanskih oskarjih

    Film, ki je razdelil občinstvo in zanetil val polemik, je bil nominiran za trinajst oskarjev, dobil je dva.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna tema

    Nekulturne ovire do kulturnega življenja

    Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

    Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.
    Gorazd Nejedly 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

    Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna tema

    Nekulturne ovire do kulturnega življenja

    Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

    Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.
    Gorazd Nejedly 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

    Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.
    21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
