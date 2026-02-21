Svilene rokavice in srečno vazalstvo

Od začetkov leta 1963 je bila varnostna konferenca v Münchnu, na kateri se zberejo politični, vojaški in poslovni voditelji sveta, debatni krožek; vikend bavarskih klobasic in prijaznega dogovarjanja v hotelu Bayerischer Hof, veličastnem ostanku stare Evrope. Lanski agresiven nastop ameriškega podpredsednika J. D. Vancea je bil prelomen trenutek. Uvedel je novo dobo: najtežje poglavje v čezatlantskih odnosih po drugi svetovni vojni, ki je doseglo vrhunec z grožnjo predsednika Donalda Trumpa, da bo zasegel Grenlandijo.

Tokratni govor ameriškega državnega sekretarja je bil vljuden. Skorajda skesan Marco Rubio je dvoril Evropi z razlagami o skupni usodi in civilizacijskih sorodnostih, govoril o prepletanju obeh strani Atlantika, »vedno bomo otrok Evrope«. Spomnil je na »oboke Sikstinske kapele in mogočne zvonike kölnske katedrale«, na Mozarta, Shakespeara in Beatle. In vendar ameriški prvi diplomat Evropi ni predlagal nič drugega kot »srečno vazalstvo«, če si izposodimo termin, ki ga je v začetku meseca v sijajnem govoru uporabil italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Z varnostne konference je Rubio nemudoma odpotoval na Madžarsko, kjer je odkrito podprl kandidaturo Viktorja Orbána za peti mandat, in k Robertu Ficu na Slovaško. Z opogumljanjem tandema odkrito evroskeptičnih voditeljev, oba prijateljujeta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in nasprotujeta pomoči Ukrajini, je podčrtal svojo protievropsko agendo. Kljub sladki govorici vodje diplomacije se Trumpova politika do Evrope ne bo spremenila.

Včasih je v kakem govoru najpomembnejše tisto, kar ostane neizrečeno, na kar je v intervjuju za Sobotno prilogo opozoril tudi nekdanji predsednik republike Danilo Türk, ki se je vrnil iz Münchna. Rubio je komaj kaj rekel o obrambi, varnosti ali celo vojni in ni niti namignil, da bodo ZDA pomagale Evropi. Ukrajine ni omenil. V zadnjem trenutku je odpovedal udeležbo na srečanju berlinskega formata o Ukrajini, ki je potekalo ob robu varnostne konference. Sodelovali so voditelji iz dvanajstih evropskih držav, vključno z ukrajinskim in francoskim predsednikom ter nemškim kanclerjem, pa tudi voditelji evropske komisije, evropskega sveta in Nata. Volodimir Zelenski je bil v münchenskem govoru, pred novim krogom pogajanj v Ženevi, vidno frustriran.

Najbolj pričakovan je bil ameriški nastop: Rubio je na trenutke zvenel manj kot glas Trumpove ekipe in bolj kot ambiciozen kandidat, ki se bo čez tri leta potegoval za vstop v Belo hišo. Tekma za posttrumpovo obdobje, ki bi lahko vključevala obračun z Vanceom za republikansko nominacijo leta 2028, se je začela. Kljub njegovemu pomirljivemu tonu in namerno redkim omembam predsednikovega imena je izrekal radikalne misli in povedano je vsebovalo trde ideološke prvine, ki izhajajo iz ideologije aktualne ameriške administracije.

Uvertura so bili pokloni evropski zgodovini in kulturi. Razlagal je o Evropi in Ameriki, ki »sodita skupaj« in med katerima obstaja »nerazdružljiva vez«, ker »tvorita eno samo civilizacijo, zahodno«. Večkrat je omenil skupne zgodovinske miselne tokove in civilizacijsko dediščino. Dobrikal se je Evropi, ob čemer ni niti enkrat omenil Evropske unije. »Tukaj so se rodile ideje, ki so posejale seme svobode in spremenile svet. Tu so se pojavile pravna država, univerze in znanstvena revolucija« – kot da ni bil član vlade, ki je povzročila napad na ameriške univerze, znanost in pravno državo. Ampak establišment Evrope je vneto vsrkal nežne besede vodilnega ameriškega diplomata.

Zagotovil je, da Washington »noče razdeliti, temveč hoče oživiti starodavno prijateljstvo«, »ki temelji na spoznanju, da smo mi, Zahod, podedovali nekaj edinstvenega, značilnega in nenadomestljivega«. Zaveznike je pozval, naj skupaj zgradijo »novo zahodno stoletje«. »To je smer Trumpovega novega predsedovanja.«

Postregel je z izrazito ameriškim pogledom na svet in izrazil skepso do obstoječih globalnih institucij, predvsem Združenih narodov in socialne države, naslovil je migracije, se obregnil ob evropsko predanost »podnebnemu kultu«. »V imenu sveta brez meja smo odprli vrata valu množičnih migracij brez primere, ki ogrožajo kohezijo naših družb, kontinuiteto naše kulture in prihodnost naših ljudi«. V bistvu je povedal, katere »liberalne« politike je treba odpraviti, in definiral gabarite predlaganega transatlantskega partnerstva oziroma »obnovitve Zahoda« pod ameriškimi pogoji. Omenil je »zahodno dobavno verigo za kritične minerale, ki ne bi bila ranljiva za izsiljevanje drugih sil«. Skliceval se je na »tradicije in krščansko vero svojih prednikov – sveto dediščino in nerazdružljivo vez med starim in novim svetom«. To je bila vizija supremacizma, v kateri čezatlantsko vez določajo krščanske vrednote in ki se hrani z ameriškim mesijanstvom.

Predstava, namenjena pomiritvi evropskih in transatlantskih elit, je imela določen učinek. Rubio je bil po zaključku deležen stoječih ovacij. Wolfgang Ischinger, predsednik münchenske varnostne konference, je po nastopu javno govoril o vidnem »vzdihu olajšanja«.

Tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte, predsednica bruseljske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Keir Starmer so govor hitro razumeli kot spravljiv. Prva dva sta zatrdila, da so bile besede ameriškega vodje diplomacije »olajšanje«. Ursula von der Leyen je novinarjem ob robu konference povedala: »Vemo, da imajo nekateri v administraciji ostrejši ton glede teh tem. Toda državni sekretar je bil zelo jasen. Rekel je: 'Želimo si močno Evropo v zavezništvu' in za to si intenzivno prizadevamo v Evropski uniji.«

Mogoče je komu vzbudila upe tudi velika skupina Demokratske stranke v Münchnu in zagotovilo, da se bo Trumpovo predsedovanje, kot ga poznamo, končalo novembra, ko bodo vmesne volitve. Prišla sta tudi kalifornijski guverner Gavin Newsom in newyorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez ter vztrajala, da je sedanja ameriška zunanja politika odstopanje in ne nova normalnost.

Ameriška demokratka Alexandria Ocasio-Cortez se je udeležila letošnje münchenske varnostne konference. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Kljub zavedanju mnogih o transatlantskem razkolu, ki je nepopravljiv, sta Rubiu ploskala tudi nemška ministra, zunanji in obrambni. Toda nemški kancler Friedrich Merz je v govoru ob odprtju podal neusmiljeno oceno mednarodne ureditve. »Če je po padcu berlinskega zidu obstajal unipolarni trenutek v zgodovini, je to obdobje končano. Zahteva Združenih držav Amerike po prevladi je zagotovo izpodbijana, če ne že izgubljena.« Evropa ni »samo podrejen partner«, imeti mora glas in avtonomijo pri oblikovanju skupne prihodnosti. Poudaril je vojaško, tehnološko in gospodarsko okrepitev Nemčije, Evropo več hitrosti z nekaj »akterji«, spremembo transatlantskega partnerstva z upoštevanjem globokih razlik in oblikovanje različnih strateških partnerstev z drugimi deli sveta.

Ameriški državni sekretar Rubio je takoj odpotoval v Budimpešto, kjer je odkrito lobiral za Orbánovo ponovno izvolitev. Dolgoletni avtokrat se prvič po letu 2010 spoprijema z resno grožnjo svoji zmagi in spopada z obtožbami o korupciji in klientelizmu, ameriška podpora kampanji je prišla ob pravem času. Med obiskom sta zunanja ministra podpisala medvladni sporazum o civilnem jedrskem sodelovanju. Gost je poudaril, da so odnosi »ključni za nacionalne interese ZDA« in da je tesen osebni stik med madžarskim voditeljem in Trumpom uvedel »zlato dobo« v dvostranskih odnosih.

Samo malce prej je izzivalec na aprilskih parlamentarnih volitvah Péter Magyar na varnostni konferenci v Münchnu doživel mednarodni debi. Predstavil je kandidatko za zunanjo ministrico Anito Orbán, mednarodno strokovnjakinjo za energetiko, ki velja za najuspešnejšo madžarsko voditeljico v mednarodnem poslovnem svetu. Voditelj Tisze se je sestal s predsedniki vlad več držav Evropske unije, tudi s poljskim premierom Donaldom Tuskom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem.