Jimena Solé: Uspešno utišajo kritične novinarje in disidentske intelektualce

Neoliberalne politike, ki naj bi omogočale svobodo, v praksi pomenijo zgolj rezanje pravic, pravi argentinska filozofinja Jimena Solé.

Ta mesec je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala mednarodna konferenca o filozofiji Johanna Gottlieba Fichteja, enega izmed ključnih filozofov, ki so po francoski revoluciji izvedli revolucijo v mišljenju, ki še vedno bistveno zaznamuje sodobnost. Dogodek so soorganizirale Univerza v Ljubljani, Univerza v Kjotu in Goethe-Institut Ljubljana. Uvodno predavanje je pripravila filozofinja Jimena Solé z Univerze v Buenos Airesu. Predstavila je interpretacijo Fichtejeve filozofije kot političnega programa. Jimena Solé. FOTO: Voranc Vogel/DeloJimena Solé Raziskovalka pri narodnem znanstvenem in tehničnem raziskovalnem svetu (Conicet) in profesorica moderne filozofije na Univerzi v Buenos Airesu. Je tudi ustanovna članica Latinskoameriškega združenja študij Fichteja. Raziskuje zlasti filozofijo ...