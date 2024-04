Svoboda medijev v Evropi: neodvisnost brez avtonomije?

V nadaljevanju preberite:

Z evropskim zakonom o svobodi medijev (EMFA) sta se evropska komisija in evropski parlament »pod krinko« skrbi za enotni notranji trg EU prvič resneje lotila regulacije medijev in novinarstva – predvsem z namenom, da bi jih zaščitila pred političnimi in ekonomskimi pritiski. Na vprašanje, kdaj in kaj bo kompromisni zakon lahko dejansko spremenil, pa ni enoznačnih odgovorov.