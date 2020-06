FOTO:Svoboda mi pomeni več kot varnost

Celjski odvetnik Boštjan Verstovšek o ustrahovanju državljanov, postopkih zoper protestnike, kršenju zakonov in ustave, prihajajočih bitkah za to na ustavnem sodišču, o doslednosti sedanjih ustavnih sodnikov, o odgovornosti politikov, o tem, da so politiki dolžni razkriti svoje zdravstveno stanje, o slovenskem tviter in instagram državništvu. O sodobni ustavni demokraciji in vladavini prava, skratka.Aprila ste kazensko ovadili predsednika republike Boruta Pahorja, notranjega ministra Aleša Hojsa in obrambnega ministra Mateja Tonina, ki so se v času epidemije covida-19 brez zaščitne opreme in ob neupoštevanju socialne distance ...