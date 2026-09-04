Svoboda, osvobojena okovov demokracije

Tretje desetletje 21. stoletja se je prevesilo v drugo polovico, čez kakšnih 1000 dni, pred koncem desetletja, bo treba pripraviti resnejšo bilanco. Če se je politično 21. stoletje začelo z 11. septembrom 2001, vojno proti terorizmu, destabilizacijo Bližnjega vzhoda ter pozneje širitvijo Evropske unije in Nata na vzhod, je drugo desetletje prineslo vzpon Donalda Trumpa, Putinovo konsolidacijo, njegovo odločitev, da bo Rusijo ponovno naredil veliko, brez večjega pompa pa je fantastičen zalet dobila še Kitajska. A če se je pred desetletjem zdelo, da je Trumpova zmaga posledica nesporazuma, njegova vladavina pa bo krajša eksotična epizoda, je tretje desetletje prineslo globoke tehnološke, geopolitične in socialne prelome. Pred tedni je Aldo Ivančić, glasbeni producent, na teh straneh dejal, ...