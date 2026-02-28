  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Luka Savić: Svoboda prejšnjih generacij se mi zdi nedosegljiva

    Luka Savić že več let raziskuje umetniško skupino OHO, zakaj so v sodobnem času spet aktualni? Ne zanima ga le umetnost, ampak tudi ljudje in filozofija.
    Milenko Matanović, član skupine OHO, je leta 1968 s pomočjo mimoidočih izvedel happening s stolom pred stolnico. Po pomoti so člani skupine OHO menili, da je stolnica uršulinska cerkev v Ljubljani, zato so happening uresničili pred »napačno« cerkvijo. Fotografija Luke Savića s stolom je leta 2026 na pravilni lokaciji, pred ljubljansko stolnico, in deluje kot svojevrsten reenactment oziroma ponovna uprizoritev zgodovinskega dogodka. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Milenko Matanović, član skupine OHO, je leta 1968 s pomočjo mimoidočih izvedel happening s stolom pred stolnico. Po pomoti so člani skupine OHO menili, da je stolnica uršulinska cerkev v Ljubljani, zato so happening uresničili pred »napačno« cerkvijo. Fotografija Luke Savića s stolom je leta 2026 na pravilni lokaciji, pred ljubljansko stolnico, in deluje kot svojevrsten reenactment oziroma ponovna uprizoritev zgodovinskega dogodka. FOTO: Leon Vidic
    Irena Štaudohar
    28. 2. 2026 | 05:00
    30:00
    A+A-
    Dobila sva se v Kinu Šiška in pogovor se je kot eksplozija širil v različne smeri. Govorila sva o tem, zakaj se umetniške institucije zapirajo, ali umetnost potrebuje galerije in kdaj je postala produkt, pa tudi o njegovih enigmatičnih delih. Luka Savić že več let raziskuje umetniško skupino OHO, ki je delovala v sedemdesetih letih. Zakaj je OHO v sodobnem času spet tako aktualen? Ne zanima ga le umetnost, ampak tudi ljudje in to, kaj se zgodi, če se skupina zanimivih ljudi v nekem trenutku sreča in začne ustvarjati. Ste umetnik in filozof. V času romantike je bilo to nekaj naravnega, kasneje ne več. Poskušala sem se spomniti kakšnega umetnika, ki je tudi filozof. Presenetljivo malo jih je. Kako se sploh zgodi ta fuzija? Ko sem študiral na Akademiji za vizualno umetnost (AVA), sem ...

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju s fotografom

    Tadej Vaukman: Želim zabeležiti trenutke, ko nisem v najboljšem stanju

    Dela Tadeja Vaukmana so odraz nenehnega procesa in umetnikovih notranjih bojev in preizpraševanj, ki se jim približuje med ustvarjanjem.
    Irena Štaudohar 9. 12. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandra Vajd, vizualna umetnica

    Moj dom je moje delo, moj dom je umetnost nasploh

    Pogovor z vizualno umetnico Aleksandro Vajd, o fotografiji, trenutku in prihodnosti, o sodobni umetnosti, o Pragi in o Ljubljani.
    Irena Štaudohar 2. 3. 2024 | 05:31
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Matej Andraž Vogrinčič, vizualni umetnik

    Sem obsesivni ustvarjalec množic

    Njegova dela se raztezajo čez čas in prostor. Mnoge je pripravljal in ustvarjal več let. To so novi svetovi, namnoženi z množico predmetov.
    Irena Štaudohar 18. 5. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zora Stančič, grafičarka in vizualna umetnica

    Še vedno nas je nekaj, ki hodimo v isto smer

    V Mestni galeriji Ljubljana je še do sredine maja na ogled razstava umetnice Zore Stančič z naslovom Dobro, da pogledi ne puščajo odtisov.
    Vesna Milek 10. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Književni listi

    Pokazala vam bom, kaj zmore ženska

    Knjiga, ki odkriva spominske luknje v svetu umetnosti. Zakaj je zgodovina umetnosti tako dolgo obstajala brez ženskih umetnic?
    Irena Štaudohar 13. 8. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Federico Campagna

    V zadnjem času se veliko govori o koncu sveta, kar ni slabo

    Na simpoziju z naslovom Ko moški jočejo, se svet ustavi, ki se bo 3. marca zgodil v Stari elektrarni, bo Federico Campagna glavni govorec.
    Irena Štaudohar 25. 2. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Beneški bienale

    Odsev mlečne ceste

    Beneškega bienala ne moreš ločiti od Benetk, tako kot ne moreš ločiti plesa od plesalca. Kako se razstava Mleko sanj spogleduje s časom, v katerem živimo?
    Irena Štaudohar 7. 5. 2022 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vredno branja

    Na drugi strani svetega pogleda

    Ruske ikone: Tako velike razstave teh neverjetno lepih podob pri nas še ni bilo, njihova vrednost je neprecenljiva.
    Irena Štaudohar 17. 8. 2019 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    »Plečnik se je vrnil v Rim«

    Razstava Plečnik in sveto v Vatikanski muzejih predstavlja liturgično posodje velikega arhitekta.
    Irena Štaudohar 29. 6. 2019 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka SavićumetnostOHOlikovna umetnostrazstava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Nova eskalacija nasilja

    Izrael napadel Iran

    Danes zjutraj so se eksplozije slišale v Teheranu. Izrael je zaprl svoj zračni prostor in razglasil izredne razmere v pričakovanju protinapadov.
    28. 2. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Od danes starostna meja za uporabo e-skirojev 15 let

    Starostna omejitev se je tako zvišala z 12 let. Enako velja za druga lahka motorna vozila.
    28. 2. 2026 | 07:19
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    O krivičnem zakonu in ignoranci oblastnikov

    Nekateri obiskujejo partizanske proslave, nato pa najbolj prizadenejo potomce že pokojnih, ki so jim (dokazano) požgali domove ali odvzeli premoženje.
    28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Bonitetna agencija Moody's Sloveniji zvišala boniteto (VIDEO)

    Finančni minister Klemen Boštjančič za Delo komentira dvig bonitete.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Hiša, v kateri je Srečko Kosovel preživel zadnje dni življenja

    Prenovljena Kosovelova domačija, ki so jo prenovili po načrtih biroja a2o2 arhitekti in spomeniškim varstvom, naj bi vrata odprla že čez nekaj tednov.
    Saša Bojc 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    O krivičnem zakonu in ignoranci oblastnikov

    Nekateri obiskujejo partizanske proslave, nato pa najbolj prizadenejo potomce že pokojnih, ki so jim (dokazano) požgali domove ali odvzeli premoženje.
    28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Bonitetna agencija Moody's Sloveniji zvišala boniteto (VIDEO)

    Finančni minister Klemen Boštjančič za Delo komentira dvig bonitete.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Hiša, v kateri je Srečko Kosovel preživel zadnje dni življenja

    Prenovljena Kosovelova domačija, ki so jo prenovili po načrtih biroja a2o2 arhitekti in spomeniškim varstvom, naj bi vrata odprla že čez nekaj tednov.
    Saša Bojc 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo