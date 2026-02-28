Luka Savić: Svoboda prejšnjih generacij se mi zdi nedosegljiva

Luka Savić že več let raziskuje umetniško skupino OHO, zakaj so v sodobnem času spet aktualni? Ne zanima ga le umetnost, ampak tudi ljudje in filozofija.

Dobila sva se v Kinu Šiška in pogovor se je kot eksplozija širil v različne smeri. Govorila sva o tem, zakaj se umetniške institucije zapirajo, ali umetnost potrebuje galerije in kdaj je postala produkt, pa tudi o njegovih enigmatičnih delih. Luka Savić že več let raziskuje umetniško skupino OHO, ki je delovala v sedemdesetih letih. Zakaj je OHO v sodobnem času spet tako aktualen? Ne zanima ga le umetnost, ampak tudi ljudje in to, kaj se zgodi, če se skupina zanimivih ljudi v nekem trenutku sreča in začne ustvarjati. Ste umetnik in filozof. V času romantike je bilo to nekaj naravnega, kasneje ne več. Poskušala sem se spomniti kakšnega umetnika, ki je tudi filozof. Presenetljivo malo jih je. Kako se sploh zgodi ta fuzija? Ko sem študiral na Akademiji za vizualno umetnost (AVA), sem ...