Svoboda ženskega telesa še vedno visi v zraku

Zgodovina ženskega telesa ne bi bila popolna brez zgodovine dela. Zato pišem o ženskah, ki kuhajo, hranijo, brišejo, povijajo, umivajo, tkejo, zdravijo, skrbijo za ogenj, delajo na polju, vstajajo sredi noči, da bi skrbele za družino. Imele so zgarane roke, boleč hrbet, modrikaste noge, otekla stopala. Medtem ko so predle, so na primer premišljevale o užitku. Zdravilke, ki so ženskam pomagale pri splavu, so sadile in gojile zelišča. Predvsem pa so ženske veliko časa preživele v kuhinji, recepti so bili njihovo znanje, ki so ga prenašale iz roda v rod.