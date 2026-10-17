Svobode na podeliš samo tistim, ki se strinjajo s tabo

Aleksander Čeparuhin je v Rusijo je pripeljal številne mednarodne umetnike, sodeloval je s Petrom Gabrielom, pozneje pa zaradi nasprotovanja Putinovemu režimu tudi sam postal tarča pritiskov oblasti. Zadnja leta deluje kot menedžer skupine Pussy Riot. Pri pogovoru je sodelovala tudi članica skupine Pussy Riot Marija Aljohina – Maša; njen odgovor na uvodno vprašanje, kaj meni o Volodimirju Zelenskem, je objavljen v okvirčku. Kakšno je vaše povsem iskreno mnenje o Volodimirju Zelenskem? To je izjemno občutljivo vprašanje. Povezano je tudi s tem, kar sem prej govoril o svobodnem svetu oziroma o tem, čemur pravimo svobodni svet. Pogosto delamo napako, ko ljudi enačimo z državami. Zato sem prej rekel, da ne verjamem več v države. Odraščal sem v Sovjetski zvezi, vendar nisem bil sovjetski ...