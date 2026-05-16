Ta dnevnik je pripoved o možnosti alternative

Ljubljana je bila takrat, kot pravijo Pankrti, zaspana. Nič se ni dogajalo, na področju likovne umetnosti je bilo mrtvilo. V Moderni galeriji je bila stalna postavitev povojnega slovenskega modernizma, v drugih galerijah so bile občasne razstave ... Ni bilo žive scene, ki je kasneje izšla prav iz alternative in subkulture. Že ob odprtju Škuca so poleg skupine OHO nastopili Pankrti. Kot sem že povedal, je bil punk kot glasbena zvrst eden ključnih momentov transformacije slovenskega družbenega prostora. Brez punka in brez posledic, družbene represije, policijskega terorja, cenzure, bi bilo vse drugače. Koncert Pankrtov so prekinili slovenski varnostni organi, punkerji so postali notranji sovražniki.