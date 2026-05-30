Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.

Med velikimi težavami, ki hromijo gospodarski in socialni razvoj Slovenije, je tudi neprivoščljivost. Seveda je veliko fovšije tudi v drugih državah, toda v Sloveniji je ta institucionalizirana. Večina davčnih spodbud nagrajevanja uspešnosti zaposlenih je omejena s povprečno slovensko plačo, in ko nekdo s svojim delom zasluži nekaj več, začne država to zelo hitro davčno »kaznovati«. Potem so tu še politiki, sindikati in interesne skupine, ki z zlorabljanjem terminov solidarnost, enakopravnost in drugimi političnimi parolami polarizirajo javno mnenje in demonizirajo vse, ki se z zaslužki povzpnejo nad povprečje. Če sem nekoliko sarkastičen, se fovšija pozna še pri postavljanju zoženih prometnih pasov ob delih na avtocestah. Če bi vsi vozili fičke, če se jih še spomnite, bi bilo za vse ...