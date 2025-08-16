Ko socialna država gradi, avtoritarizem ruši

V nadaljevanju preberite:

Trump, ki je zvil roke celotni EU, Mehiki, Indiji, Japonski, skorajda, čeprav še ne, Kanadi, večini sveta torej, jih doslej še ni zmogel zviti Kitajski, ta pa bo odločila, kako bodo potekala prihodnja ekonomska razmerja v svetu. V njeni posesti je namreč glavnina proizvodnje in 90 odstotkov svetovnih zalog redkih zemelj (rudnin), je največji lastnik ameriškega dolga in v času najhujših Trumpovih napadov nanjo je v prvi polovici tega leta zabeležila skoraj šestodstotno gospodarsko rast. Drugače povedano, predsednik ZDA svetu izdaja račun brez krčmarja.