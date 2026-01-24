Opera, ki premika meje: Tako odmevnega projekta še nismo imeli

Kakšna je podoba današnje opere? Kakšno mesto v umetniški areni zaseda in kaj to pomeni za njeno prihodnost? Gre za globalno vprašanje, pa tudi za podobo slovenske operne in baletne hiše.

O tem smo se pogovarjali z umetniškim in poslovnim direktorjem te ustanove.

Operna hiša pod vašim vodstvom postavlja na oder Wagnerjevo opero Tristan in Izolda. Gre za zelo velik umetniški in kulturni projekt. Bi lahko rekli, da gre za nov mejnik v dozdajšnji produkciji, kar je Opera uprizarjala?

Lahko bi rekel, da gre. Tako mednarodno odmevnega projekta še nismo imeli, predvsem zato, ker je pri tem sodeloval Robert Wilson, pa tudi zato, ker poleg ljubljanske, ki je vodilni producent, sodelujejo še tri velike evropske operne hiše, La Monnaie iz Bruslja, Kraljeva opera iz Madrida in Teatr Wielki iz Vroclava. Za našo operno hišo je to velik zalogaj in dobra šola, kar bomo delali naprej. Moja vizija je, da se lahko ljubljanska opera z vsemi kvalitetami, dobrim orkestrom, zborom in solisti ter produkcijsko ekipo enakovredno izkaže na evropskih odrih.

Domnevam, da se prelomnost ne meri le po tem, da nagovarja druge operne hiše, ampak verjetno tudi vsebinsko. Če prav razumem, je ta opera avantgardna, posebej zaradi režije Roberta Wilsona, ki slovi kot nekaj posebnega. Kako ste navezali stike z njim?

Lahko rečem, da se nam je nasmehnila sreča. Wilsona kot umetnika poznam od prej in sem ga zelo cenil, kajti na področju režije je revolucionar, kot recimo Picasso v slikarstvu. Skozi svoje ideje je zaznamoval razvoj operne režije, skozi avantgardnost, ki pa to danes ni več, je odprl nov pogled na režijo glasbenoscenskih del.

Žal je lani poleti v 84. letu umrl. V pol stoletja delovanja je postal legenda. Ves čas je razvijal estetiko in ideje. Svojstvenost je ohranil do konca.