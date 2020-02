FOTO:Takrat, ko ni več nič jasno, sem najbolj srečen

Teho Teardo je kariero začel ob koncu osemdesetih kot kitarist in pevec metalske skupine Meathead iz Pordenona. Danes velja za enega najbolj cenjenih glasbenih ustvarjalcev na svetu. Posnel je šestdeset albumov, piše glasbo za filme, igrane in dokumentarne, pa tudi za gledališke predstave. Zlato postane vse, česar se dotakne njegova ideja.Posnel je šestdeset albumov, in to z različnimi izvajalci, od Blixe Bargelda, s katerim sta neustavljivi in neusahljivi dadiastični duo že več kot deset let, do Lydie Lunch, Alexandra Balanescuja in številnih zasedb. Napisal je glasbo za oskarjevca Sorrentina in Salvatoresa in več deset igranih ...