Tank izza ovinka bi bil pravo olajšanje

V prejšnjem stoletju, ki so ga zaznamovali dve svetovni vojni in zbirka lokalnih vojn, zlomi nacionalnih gospodarstev in svetovnega ekonomskega reda, je osnovna strategija in taktika vojskovanja velikih nacionalnih in zavezniških vojska temeljila na principu dolge fronte in postopnega izčrpavanja v prvi, v drugi svetovni vojni pa hitrega zasedanja ozemelj, podrejanja prebivalcev in oblasti, etničnega čiščenja, mojstrenja vseh metod mučenja civilnega prebivalstva, socialnih revolucij in oblikovanja izrazite dvopolnosti sveta, na čemer sta temeljila nastajajoči zahodni in vzhodni blok. Med njiju se je kasneje vrinil še neuvrščeni ...