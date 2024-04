Tarek Atoui: Navdihuje me zvok, ne država, iz katere prihajam

V nadaljevanju preberite:

Cukrarna do začetka junija ponuja celosten vpogled v ustvarjanje zvočnega umetnika in elektroakustičnega skladatelja Tareka Atouija, ki ga je direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin označil za mainstream prihodnosti. »Prihodnost bo polna zelo nenavadnih tokov. Če sem del glavnega med njimi, pomeni, da gre svetu dobro,« se je pošalil umetnik.

Zakaj se je z glasbo začel ukvarjati šele pozno, zakaj nerad govori o politiki in domačem Libanonu ter kaj več je še povedal o svojem ustvarjanju in ljubljanski razstavi?