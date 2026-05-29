Tedros Adhanom Ghebreyesus, gasilec epidemije brez vode

Svetovna zdravstvena organizacija, ki jo vodi etiopski strokovnjak za javno zdravje, je pred nemogočim problemom.

Na začetku meseca je letel na Tenerife. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je moral pomiriti svetovno občinstvo, ko je na nizozemski potniški ladji MV Hondius, zgrajeni leta 2019 v splitski ladjedelnici Brodosplit, več potnikov zbolelo za hantavirusom. Ker je bil živi tovor na potniški križarki kužen, potnikov na Zelenortskih otokih niso želeli sprejeti, potem pa je izkrcanje vendarle dovolila Španija. Direktor WHO je na Tenerife priletel, da bi bili varnostni ukrepi, ki naj preprečijo širjenje virusa, videti verodostojni. Roko na srce, novice o okužbi na potniški ladji, ki naj pri potnikih vzbuja vtis, da so na raziskovalni odpravi, so bile odmevne, sam izbruh okužbe pa ni imel posebne statistične teže. Potem pa je sledila resna ...