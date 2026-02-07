Tekač na dolge proge ob reki Majni

Ali bi poslanci zbrali 46 glasov za izvolitev novega guvernerja, če ne bi ta teden potekala zadnja redna seja trenutnega sklica državnega zbora, izid volitev 22. marca pa je zelo negotov?

Tega ne vemo, zagotovo pa so bližajoče se volitve pripomogle h konsenzu za izvolitev Primoža Dolenca za šestega guvernerja Banke Slovenije. Prav tako je k belemu dimu iz parlamentarne stavbe na Šubičevi pripomoglo, da je bil Dolenc del širšega kadrovskega paketa s tremi ustavnimi sodniki in varuhinjo človekovih pravic. Strah pred novo vlado Janeza Janše je povezal koalicijo, da imenovanja novega guvernerja ne bo prepuščala negotovi parlamentarni prihodnosti. Centralna banka tako po januarju lani dobiva novega šefa, bančni sistem novega vodjo regulatorja, Slovenija pa člana sveta Evropske centralne banke (ECB) s pravico glasovanja.