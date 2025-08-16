Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

V nadaljevanju preberite:

Vožnja ni le premikanje od točke a k točki b (lahko prekinjeno in obogateno s tem, da se vozimo še k točkama c in f, obiščemo pa še točko d), ki ga izvedemo v fizičnem ali virtualnem prostoru, ampak je kulturna vsebina, ki nas uvaja k jedru današnje resničnosti.

Peljati se sodi k življenju, kot ga živimo (in vozimo). Vožnja je karseda kompleksna in hibridna, vključuje vmesne prostore kot prekinitve linearnega toka, prav tako pa te prekinitve prispevajo h kaosu in hrupu. Vožnja se začne in konča, voziš se z vozilom ali na misel in sanje, voziš se, da bi kam prišel in kje ostal, voziš pa se tudi zaradi vožnje same. »Več« v emocionalnem ogledu je peljati se kot biti na cilju. Na cilju te lahko čaka izguba iluzij, točka nič in praznina, zato je cilj z odsotnostjo emocionalne potešitve točka nič, ki te vabi k novim začetkom, se pravi novim vožnjam.