Terenski gozdar mora ostati v gozdu, ne za računalnikom

Slovenci gozd doživljamo kot prostor miru, svobode, zdravja in skupnih spominov. Toda gozd prihodnosti ne bo nastal sam od sebe. Podnebne spremembe, razdrobljeno lastništvo, pritiski obiskovalcev in vse zahtevnejše upravljanje zahtevajo močno, sodobno, enotno in predvsem terensko javno gozdarsko službo. V istem gozdu se lahko nekega jutra srečajo lastnik, ki preverja posledice zadnjega neurja, družina na sprehodu, gobar s košaro, gorski kolesar, naravovarstvenik in revirni gozdar, ki označuje drevje za posek. Vsi gledajo isti prostor, vendar ne vidijo istega gozda. Za nekoga je gozd družinska dediščina. Za drugega je prostor miru, rekreacije in odmika od vsakdanjega hrupa. Za tretjega je življenjski prostor rastlin in živali, za četrtega vir lesa in dohodka. Za lokalno skupnost je lahko ...