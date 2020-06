Težave z normalnostjo

Normalizacija. Vračanje nazaj. Besede, ki v marsikaterem ušesu zbujajo veselje, a bi bilo najbrž bolje, če bi jih sprejeli z malo več zadržanosti in skepse. Pa ne le zaradi možnosti »drugega vala« epidemije, ampak tudi zaradi same normalnosti, v katero se vračamo. Se spomnite filmskega hita Nazaj v prihodnost, ki ga je zdaj že davnega leta 1985 posnel Robert Zemeckis? Glavni junak Marty se s časovnim strojem nehote premakne trideset let v preteklost, v čas, ko se njegova starša še nista zapletla in torej sam še ni obstajal niti v zametku.Dogajanje filma poganjata dva osrednja izziva, pred katera je postavljen Marty. ...