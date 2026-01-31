  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Ali je Kitajska prisotna na Grenlandiji, Antarktiki in Arktiki? Že dolgo

    Kitajska v Arktiki: Kako kitajska prisotnost preoblikuje globalno geostrateško igrišče in vpliva na varnost ter sodelovanje z Rusijo in ZDA.
    Na fotografiji je ladja Xue Long iz leta 2007, ko so kitajski znanstveniki odšli na 24. znanstveno odpravo na Antarktiko. FOTO: Oriental Image/Reuters
    Galerija
    Na fotografiji je ladja Xue Long iz leta 2007, ko so kitajski znanstveniki odšli na 24. znanstveno odpravo na Antarktiko. FOTO: Oriental Image/Reuters
    Zorana Baković
    31. 1. 2026 | 05:00
    19:11
    A+A-

    Najprej je treba razjasniti dve stvari. Prvič: Kitajska sistematično in načrtno razvija svoj občutek tudi za morje in prostor zunaj našega planeta. Pravzaprav je težko najti kotiček na Zemlji, vse bolj pa tudi v vesolju, v katerem še ni Kitajcev, ki tam raziskujejo led ali oceansko dno, temno stran Meseca ali zgodovino vode na Marsu, ali nekaj desetega, kar jim bo pomagalo sestaviti celovito sliko o poreklu vseh stvari in možnostih nadaljnjega razvoja človeka. Odgovor na vprašanje, ali je Kitajska prisotna na Grenlandiji in Arktiki, je torej zelo enostaven – da. Prisotna je na različne načine, in to že dolgo.

    Drugo vprašanje je, ali je Kitajska nevarna zato, ker je povsod, tudi tam, kamor ne gre nihče drug. Odgovor na to vprašanje je veliko bolj zapleten. Nevarna za koga? Kako nevarna? Ali ta nevarnost upravičuje ali celo zahteva akcijo, kot je ugrabitev Grenlandije?

    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Svet v skodelici čaja: Zakaj so ljudje najlepše, kar ima Kitajska?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Zorana Baković, Aljaž Vrabec 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kitajska – dobrohotna diktatura, ki noče biti demokratična Amerika

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 17. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Petdeset let od spopada, ki je ustvaril sodobno Kitajsko

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Skozi okno stanovanja sem videla vse razkošje kitajskih generalov

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković. Tokrat tudi o korupcijski čistki v kitajski vojski.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Bojim se, da bomo h Kitajski pristopili kot vajenec, ne kot mojster

    V novem Delovem podkastu Svet v skodelici čaja bo Aljaž Vrabec spraševal Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    KitajskaArktikaXi Jinpingpodnebne spremembegeopolitikaRusijaZDA in KitajskanaftaAzijaGlobalno segrevanjemednarodni odnosiEU in KitajskaGrenlandija

