Ali je Kitajska prisotna na Grenlandiji, Antarktiki in Arktiki? Že dolgo

Najprej je treba razjasniti dve stvari. Prvič: Kitajska sistematično in načrtno razvija svoj občutek tudi za morje in prostor zunaj našega planeta. Pravzaprav je težko najti kotiček na Zemlji, vse bolj pa tudi v vesolju, v katerem še ni Kitajcev, ki tam raziskujejo led ali oceansko dno, temno stran Meseca ali zgodovino vode na Marsu, ali nekaj desetega, kar jim bo pomagalo sestaviti celovito sliko o poreklu vseh stvari in možnostih nadaljnjega razvoja človeka. Odgovor na vprašanje, ali je Kitajska prisotna na Grenlandiji in Arktiki, je torej zelo enostaven – da. Prisotna je na različne načine, in to že dolgo.

Drugo vprašanje je, ali je Kitajska nevarna zato, ker je povsod, tudi tam, kamor ne gre nihče drug. Odgovor na to vprašanje je veliko bolj zapleten. Nevarna za koga? Kako nevarna? Ali ta nevarnost upravičuje ali celo zahteva akcijo, kot je ugrabitev Grenlandije?