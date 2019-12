FOTO:Težko napišeš film, ne da bi ga videl v glavi

Kdaj in kako se je rodila Lara?Scenarij je začel nastajati konec leta 2004 in najprej zanj niti nisem imel bolj specifične ideje od te, da želim napisati film, ki bi se vrtel samo okrog ene osebe. V tem pogledu je bil to zame neke vrste eksperiment. Odločil sem se za starejšo žensko, ji dal ime – kot Slovenka se je imenovala Lara Pahor – in ji določil nekaj karakternih lastnosti. Želel sem, da bi se film dogajal samo v enem dnevu, in se odločil, naj bo to njen rojstni dan, po možnosti šestdeseti. Psihološkega astrologa Matjaža Regovca sem prosil, naj ji po tej osnovni skici določi točen datum in čas rojstva. Pred očmi ...