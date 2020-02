Ti si poseben. Zmoreš, če le hočeš!

Odkar delujem kot strokovnjakinja na področju varovanja duševnega zdravja, čutim nekakšno nelagodje ob poveličevanju pomena dobre samopodobe in samozavesti za duševno zdravje in psihosocialno dobrobit. Poguglajte besedo samopodoba, pa boste videli, kako pomembna je za vaše duševno zdravje, uspešnost in življenjsko dobrobit.Dobra samopodoba je gotovo koristna in prijetna stvar. Od ocene lastne vrednosti – sposobnosti, zmogljivosti – je odvisno tudi, koliko moči si pripisujemo pri upravljanju lastnega življenja, kje vidimo to, kar strokovno imenujemo lokus kontrole – koliko tega v sebi in koliko v zunanjih silnicah. Vendar po ...