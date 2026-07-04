Tibet po devetem obisku: od prašnih cest do petzvezdičnih hotelov in avtocest

Letošnje potovanje v Tibet je bilo, od leta 1988, že moj deveti obisk »strehe sveta«, kot imenujejo to ogromno visoko planoto na severu Himalaje.

Obsega skoraj nepojemljivih 1.228.000 kvadratnih kilometrov, toliko kot Francija, Španija in Portugalska skupaj. Zaradi izjemne nadmorske višine, v povprečju planota sega več kot 4500 metrov visoko, je dolgo veljala za neosvojljivo trdnjavo avtohtonih prebivalcev. Zato si niti niso prizadevali, da bi Tibet postal neodvisna država. Po letu 1955 je Kitajska Tibet priključila svojemu ozemlju in ga s tem enormno povečala. Tibetanski verski in posvetni voditelj dalajlama je moral zapustiti deželo in si še danes, ko živi v izgnanstvu v Indiji, prizadeva za čim večjo avtonomnost njegove dežele in ljudi v okviru velike Kitajske. To so le osnovni podatki o enem od najbolj enigmatičnih, privlačnih in zanimivih predelov našega planeta, ki je neustavljivo pritegoval pozornost tujih obiskovalcev. ...