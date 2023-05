Tihi ubijalec, ki prizadene skoraj polovico odraslega prebivalstva

V članku lahko preberete:

Ta teden smo zaznamovali svetovni dan hipertenzije. Zakaj je tak dan pomemben? »Na ta način skušamo povečati zavedanje o tem tako imenovanem tihem ubijalcu. Za njim zboli ogromno ljudi, v Sloveniji lahko rečemo, da kar vsak drugi odrasli prebivalec. V svetu so številke podobne, nekoliko nihajo od države do države, vendar se pojavnost hipertenzije res zelo povečuje, posebej ob sedanjem načinu življenja,« odgovarja dr. Jana Brguljan Hitij, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo pri UKC Ljubljana in bivša dolgoletna predsednica Združenja za arterijsko hipertenzijo.

Hipertenzija je bolezensko stanje ali sindrom, visok krvni tlak nad mejo 140/90 mm Hg. »Ta meja je postavljena arbitrarno. Strokovnjaki so v letih študija ugotovili, da je pojavnost srčno-žilnih dogodkov – miokardni infarkt, odpoved ledvic, odpoved srca, možganska kap, ki se je ljudje tudi najbolj bojijo – nad to mejo povečana. Gre za zelo resna stanja, a preden pride do njih, je stanje zelo nesimptomatsko. Ljudje se niti ne zavedajo, da imajo povišan tlak. Nimajo nobenih bolečin ali kakih drugih težav, zato niti ne čutijo, da jih ta bolezen razjeda,« opozarja sogovornica.