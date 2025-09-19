Tina Šutej – učbeniški primer, zakaj podpreti tudi športnike, ki niso pri vrhu

V nadaljevanju preberite:

Tina Šutej je prva slovenska atletinja, ki je odtekla častni krog na svetovnem prvenstvu na prostem. V družbi Američank, zmagovalke Katie Moon in drugouvrščene Sandi Morris, je proslavila bronasto odličje v skoku s palico. Šampionke so si vzele čas za slavje. Čeprav so tekmovanje zaključile pred začetkom zadnje tekaške discipline – moškega teka na 1500 metrov –, so stopile pred novinarje na koncu petega tekmovalnega dne 20. svetovnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Tokiu.

Tina Šutej je častni krog opisala kot »upokojenski«. »Vse smo stare več kot trideset let, tako da je bilo temu primerno,« se je pošalila.

Statistika pritrjuje njenim besedam. Povprečna starost (34,3 leta) dobitnic kolajn v ženskem skoku s palico je najvišja med vsemi disciplinami na prvenstvu. Njihovi moški kolegi – Mondo Duplantis je v Tokiu štirinajstič izboljšal svetovni rekord, potem ko je preskočil letvico na 630 centimetrih – so v tej statistični kategoriji denimo zbrali »le« 26 let.