FOTO:Tiran naših misli

Življenje se zlagoma vrača v Evropo. Množično karanteno, ki jo je povzročil banalni virus, »virus brez kvalitet«, kot ga imenuje Michel Houellebecq, zamenjuje začetek neke vrste normalnosti, socialnosti. Epidemiologi in virologi nam dopovedujejo, da bo obdobje socialnega distanciranja vse daljše in daljše, s tesnobo čakamo pandemično poletje. In vendar je povsod prvo politično vprašanje, kdaj in kako sprostiti ukrepe. Nemška kanclerka je svojo frustriranost zaradi nenehnih, nervoznih debat o tem povzela z izjavo o »orgiji razprav« glede odpiranja družbe. Iz izolacije svojih domov so že izstopili milijoni Italijanov, ...