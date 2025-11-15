Tišina, ki nas uči poslušati

Ko je Billie Eilish stopila na oder, v prostor, nasičen s parfumi in kapitalom, za njo logotipi, pred njo – milijarderji, je z nedoločljivo tihim glasom zarezala v popolno tišino:

»Uau. Ok, to je malo noro. Hvala, Wall Street Journal. Hvala za tole bleščečo stvar, ki je, iskreno, videti kot nekaj, kar bi lahko bilo orožje iz prihodnosti. Ampak – hvala. Nekoliko nenavadno se počutim, ko sprejemam nagrado za 'inovacijo'. Ker, ne vem ... Ali ni največja inovacija samo biti človek? V svetu, kjer vsi tekmujemo, kdo bo bolj v trendu, je mogoče resnična novost preprosto čutiti.(Nasmeh; občinstvo se rahlo nasmehne z njo.) Ko sem bila mlajša, sem menila, da so 'inovatorji' tisti, ki gradijo rakete ali izumljajo internet ...«