Tisti, ki ne ve, od kod prihaja, ne ve, kam gre, saj ne ve, kje je

V intervjuju, ki ga je Georg Habsburg-Lothringen dal med nedavnim obiskom Ljubljane, je spregovoril o svoji družini, ideji Evrope, potencialu držav, ki so nastale iz habsburškega imperija, in o zgodovini kot podlagi za posameznikov napredek in napredek družbe. Nobenega dvoma nimam, da nama bodo bralci oprostili, če se bova osredotočila bolj na sedanjost in prihodnost kot pa na preteklost. Kljub temu je preteklost nekaj, česar ne moreva ignorirati. Ji lahko kot član dinastije, ki je velikemu delu Evrope vladala več stoletij, pobegnete?Ključno vprašanje je, ali to sploh želim?Še nikdar niste poskusili?Ne. In tudi nobenega ...