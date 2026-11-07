Tisto, česar ne moremo izmeriti (Nika Pušenjak Dornik 1976–2026)

Človek je nemara najbolj skrivnosten prav takrat, ko se zdi, da o njem vemo največ. Ko se zdi. Vemo, kako hitro bije njegovo srce, kako se spreminja električna dejavnost možganov, kaj se zgodi z dihanjem, ko ga je strah. Toda še vedno ne vemo, zakaj nas nekdo s svojo navzočnostjo pomiri ali zakaj se določenega glasu spominjamo še dolgo po tistem, ko ga ni več. Dr. Nika Pušenjak Dornik, psihologinja in raziskovalka, ki je nedavno umrla pri petdesetih, po hudi bolezni, ki jo je življenju vzela v samo nekaj mesecih, je svoje delo posvetila prav temu zapletenemu ozemlju med telesom in duševnostjo. Njena prezgodnja smrt pa nas je soočila z vprašanjem, za katero znanost nima merilnega instrumenta: kako se posloviti od človeka, ki bi moral imeti pred seboj še toliko življenja. Njena poklicna pot ...