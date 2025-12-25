Titanovo koleno in vrnitev: Lindsey Vonn spet izziva meje

Imela je občutek, da bi bila še vedno med najboljšimi – če bi le bila zdrava. Obžalovanje jo je ves čas razjedalo, a vedela je, da bi bilo ob spremljanju tekem svetovnega pokala samo še hujše. Alpskega smučanja ni gledala niti prek televizijskega zaslona, zato je raje poiskala nove radosti.

Družila se je s prijatelji in njihovimi otroki, toda davek poškodb je bil prehud celo za najbolj preprosta opravila. Da mora nekaj dokončno spremeniti, je postalo jasno, ko ni več mogla niti na krajši sprehod. »Zares je neprijetno, ko ne zmoreš hoditi niti dvajset minut s prijateljico in njenim šestletnikom,« je Lindsey Vonn dejala v obširnem pogovoru za ameriški magazin Outside.

Aprila 2023 je odšla na operacijo. V specializirani ordinaciji na Floridi (Hospital for Special Surgery) je prestala delno zamenjavo desnega kolena. S pomočjo robota so ji poškodovani sklep obnovili s titanovimi in polietilenskimi komponentami. Po meri, samo za njo.