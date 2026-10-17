Tito in Marija: ko sta maršalska uniforma in brezmadežno srce ista religija

»Ljudje se ne delijo po narodnosti, veri in strankarski pripadnosti. Ljudje se delijo na pametne in bedake. Bedaki pa se delijo po narodnosti, veri in strankarski pripadnosti.« (Aforizem neznanega avtorja) Ne bodimo začudeni, koliko imata skupnega osebi iz naslova – ena zgodovinska in ena mitološka. Ko pobliže pogledamo načine čaščenja in na drugi strani odpor do obeh ideologij/religij, ki ju predstavljata, najdemo mnogo skupnih značilnosti. V Medžugorju je neki Poljak na podstavek kipa Marije napisal »Hudič v krilu«, obraz in roke pa prebarval s črno barvo. Nato je poskušal zažgati še cerkev. Vidce, ki naj bi videli Marijo, je označil s prevaranti. Podobno vandalsko dejanje je pred časom storil neki Pačnik, ki je z odločbami države zaščitenemu kipu Josipa Broza Tita v Velenju odrezal ...