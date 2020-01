To je bil moj trenutek in ni mi žal

Znanstveniki so še vedno prepričani, da je to, kar ljudje z vse več grenkobe imenujemo ta naš svet, nastalo v enem samem trenutku, z veliko eksplozijo, po kateri se je ta isti trenutek z nezaslišano hitrostjo razširil v neki drugi trenutek, ki morda nikdar ne bo nehal trajati. Tako vsaj se stvar zdi s perspektive nekoga, ki gleda ven, iz lastne negibnosti, v to prazno in vse bolj hladno vesolje, ki se ne neha napihovati.Zdaj ko vemo, da je bil začetek vsega le trenutek, se moramo spomniti, kaj je bilo pred njim. In tu se pričnejo težave. Nihče namreč ne ve, kaj je bilo prej. Je bil pred tem še en trenutek in kakšen je bil? Bolj ...