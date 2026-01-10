To je bila edina pot, po kateri sem lahko hodil

Z vizualnim umetnikom Milenkom Matanovičem sva se srečala po predpremieri OHO filma v Vipavskem Križu, kamor je prišel iz ZDA, kjer živi in ustvarja že več kot 52 let. Z art dokumentarcem Damjana Kozoleta so ideje avantgardne skupine OHO iz šestdesetih oživele kot navdih za nove generacije. In bolj aktualne kot kdaj prej.

Uporablja neobičajne stavčne zveze, kot grški filozofi, ki so govorili ljudem. Na njem je nekaj otroškega, radovednega, kot da je tudi on, tako kot večina ustanovnih članov avantgardne skupine OHO, ohranil to živost duha, to mladostnost, nenehno preizpraševanje.

Najprej sva se srečala na predpremieri filma v Vipavskem Križu, kjer so se zbrali skoraj vsi člani skupine OHO. Sedla sva v kavarno Zvezda, kako simbolično, in tam ostala vsaj tri ure. V tem izpisanem pogovoru je zgolj drobec tega, kar Milenko Matanovič je in kaj vse ustvarja in počne. Potem ko so z avantgardno skupino OHO leta 1970 doživeli mednarodni preboj in razstavljali v newyorški Momi, se je skupina samorazpustila.

Milenko je odšel na Škotsko, nato pa v ZDA, kjer živi in ustvarja že 52 let. Tam je v okviru njegove neprofitne organizacije, centra Pomegranate v bližini Seattla, kot predavatelj in svetovalec več kot trideset let sodeloval s skupnostmi in povezoval umetnost, ekologijo, ekonomijo, zdravstvo in vzgojo za boljše bivanje ter soustvaril okrog 60 projektov za druženje. Zdaj raziskuje in piše o demokraciji in pomaga organizacijam in institucijam uporabljati metode demokracije sodelovanja.

Art dokumentarec OHO film, ki je bil pred tem prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu, nato prejel vesno za posebne dosežke na FSF v Portorožu in premiero doživel novembra v Cankarjevem domu, bo prav nocoj ponovno prikazan v Slovenski kinoteki, kjer bo ostal na sporedu vse leto.