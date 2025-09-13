To je vse, kar lahko naredimo – protestiramo

V nadaljevanju preberite:

Torej ministrstva za kulturo ni več?

Obstaja še, a nima več zaposlenih strokovnjakov. Tudi minister je pravnik. Ti ljudje se ne spoznajo na kulturo, nič ne vedo o umetnosti, o tem, kako jo razvijati, poskrbeti za spremembe … Ukvarjajo se le z birokracijo.

Leta 2022 so uvedli tudi represivne ukrepe na področju kulture, na primer cenzuro. Nekega umetnika so celo obtožili kaznivega dejanja, ker je v galeriji izvedel performans, ki jim ni bil všeč. Takrat je kulturna in umetniška skupnost razmišljala, da se moramo sami organizirati, da moramo poskrbeti za izobraževanje o sodobni umetnosti in oblikovati organizacije, ki bi zaščitile svobodno razmišljanje in ustvarjanje. Vsebina naših pogovorov in delovanja je bila veliko bolj aktivistična.

Vsega tega seveda ne bi hotela primerjati z drugimi državami. Ni tako radikalno kot v Rusiji ali Belorusiji, vendar so se razmere na področju svobode izražanja v Gruziji resnično spremenile, prav tako so ukinili oziroma prepovedali številne kulturne organizacije.