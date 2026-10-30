Tolar in evro, naši valuti

V teh politično razburkanih časih se spominjamo tudi dveh prelomnih denarnih obletnic. Ta mesec je minilo 35 let od uvedbe tolarja, prvega slovenskega denarja. Kmalu, 1. januarja prihodnje leto, bo že 20 let od tega, ko smo kot prvi med novimi članicami Unije prevzeli evro. Gre torej za zgodbi o dveh naših valutah. Prvo je po rojstvu ustvarila dvomilijonska samostojna Slovenija, druga se še naprej razvija kot enkratni denarni projekt in eksperiment v 360-milijonski evropski monetarni uniji.

Kaj je zaznamovalo obdobje prvega slovenskega denarja in takratne zgodbe o uspehu? Zakaj so leta 2007 državljani evro sprejeli z navdušenjem in kako burno obdobje je sledilo? Kakšne nauke je evrska denarska oblast potegnila iz finančne krize, da so naše in evropske banke zdaj videti bolj stabilne in bolje nadzorovane? Kakšne novosti čakajo evro? Kdo bi lahko nasledil predsednico ECB Christine Lagarde po njenem presenetljivem predčasnem odstopu?