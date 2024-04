Toliko o dnevu upora proti okupatorju

V nadaljevanju preberite:

Slovenske politične stranke so se poenotile in skupaj podprle vrednoto in praznovanje dneva upora proti okupatorju. Svobodni ljudje se uprejo, ko jim nekdo krati svobodo in pravico do svobodnega bivanja.

To je na podlagi izkušenj dveh svetovnih vojn postal civilizacijski standard, zapisan je celo v ustanovni dokument Organizacije združenih narodov. Tam, so zapisali, je bila »potrjena vera« v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeka, enakopravnost moških in žensk ter velikih in malih narodov...