FOTO:Tomaž Gantar: Ob prevzemu dela so bile obremenitve izredne. Ne želim si ponovitve česa takega

Tomaž Gantar: Ob prevzemu dela so bile obremenitve izredne. Ne želim si ponovitve česa takega

Zdravnik urolog, nekdanji župan Pirana in poslanec se je spet znašel na ministrskem položaju. Je petnajsti minister za zdravje po vrsti. V njegovo delo so vpeti vsi upi prebivalstva, ki čaka na korenite spremembe zdravstvenega sistema. Tam so se razmere zaradi novega koronavirusa še zaostrile. Sogovornik, dolgoletni član Desusa, pravi, da bo za reformo potreben splet srečnih okoliščin in ne samo njegov trud.

Odpri galerijo Minister za zdravje Tomaž Gantar: »Vse bom naredil, da bom naloge izpolnil.« Foto: Leon Vidic/Delo